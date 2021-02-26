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Gölbaşı Belediyesinden yol çalışması

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, yollarda ve kaldırımlarda düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, yollarda ve kaldırımlarda düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.


Kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi, yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekiplerinin çalışmalarından oldukça memnun kaldığını belirten vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

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