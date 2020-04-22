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Gölbaşı Devlet Hastanesine numune kabul kabin bağışı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Devlet Hastanesine özel bir firma tarafından numune kabul kabini bağışı yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Devlet Hastanesine özel bir firma tarafından numune kabul kabini bağışı yapıldı.


Korona virüs şüphesi taşıyan hastalardan sağlık personellerinin daha güven içerisinde burun ve ağızdan numune alabilmeleri için İstanbul'da faaliyet gösteren bir firma tarafından Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesine numune kabul kabini bağışı yapıldı. Bağışla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekim Doktor Selim Kuşağlı, “İstanbul'a faaliyet gösteren özel bir firma tarafından yapılan numune kabul kabini bağışı için hastane personellerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Hekimlerimiz numuneleri daha güvenli bir şekilde alacaklardır” diye konuştu.

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