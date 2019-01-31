Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi incelendi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, proje hakkında genel bilgiler vererek, Gölbaşı Gölü Çevre Düzenlemesi Projesinin 1. etapta bin 500 metre ve 2. etapta 3 bin 500 metre tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Başkan Özdemir, “Gölbaşı Gölleri Çevre düzenlemesi Projesi Gölbaşı Gölünde 2. etap olarak hazırlanan 3 bin 500 metrelik kısmı tamamlanmıştır. Gölbaşı Gölü kenarı toplamda 5 bin metrelik alanda çevre düzenlemesi projesi ilçemize kazandırılmıştır. Çalışmalar neticesinde 2 bin 250 metre uzunluğunda olan yol platformu boyunca doğal bazalt taştan yapılan 13 metre yol platformunun, 7 metresi araç yolu, 1 metresi refüj, 2.5 metresi bisiklet yolu, 2.5 metresi yürüyüş yolu olacak şekilde düzenlendi. Projemizin içerisinde yapımı tamamlama aşamasına gelen iskele ile birlikte, 55 bin metrekare üzerinde yeşil alanlar, ağaçlandırma, sulama sistemleri, aydınlatma sistemleri, kamelyalar, piknik masaları, banklar, barbeküler, çocuk oyun grupları, çocuk aktivasyon grupları, çeşmeler, fitnes grupları, tuvaletler yer almaktadır” diye konuştu.