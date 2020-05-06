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Gölbaşı ilçesi karantinaya alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi, son iki gün içerisinde vaka sayısının artması üzerine karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, son iki gün içerisinde vaka sayısının artması üzerine karantina altına alındı.


Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Aşağı Karakuyu ve Gedikli köylerinin ardından önceki gün Yeşilova köyü de karantina altına alınmıştı. İlçe merkezinde de korona virüs vaka sayısı artınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar aldı. Kurul, Aşağı Karakuyu, Gedikli ve Yeşilova köyünün ardından ilçe merkezinin tamamında 7 Mayıs 24.00 itibariyle 14 günlük karantina kararı aldı.


Bugüne kadar Aşağıkarakuyu köyünde 1, Yeşilova köyünde 9, merkezde ise 6 vaka olduğu öğrenilirken, ilçe merkezinde ölen 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Gedikli köyünde şu an vaka bulunmadığı ancak karantina süresinin bitmediği ifade edildi. Gölbaşı'nın 49 bin 253 olan nüfusunun 31 bin 600'ü merkezde bulunuyor. Belediye hoparlöründen vatandaşlara bu geceden itibaren başlayacak karantina öncesinde ihtiyaçlarını gidermeleri yönünde uyarılar yapılıyor. İlçede fırın, eczane ve marketlerin açık olacağı bildirildi.

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