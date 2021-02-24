Gölbaşı ilçesinde 14 köye sıvat dağıtımı yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvancılık ile uğraşan 14 köye sıvat dağıtıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gölbaşı Kaymakamlığı ortak bir çalışma yürüterek 14 köye toplam 30 adet sıvat dağıttı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, küçükbaş hayvan varlığı yüksek olan ve su kaynağı bulunan öncelikli ihtiyacı olan 14 köye sıvat dağıtımı yaptıklarını ve verilen köylerde sıvatların kurulduğunu söyledi.

Müdür Erdal Yılmaz, “Üreticilerimizin suluk olarak adlandırdığı sıvatlar sayesinde yaylanmaya çıkan küçükbaş sürülerimiz su ihtiyaçlarını bu sıvatlardan karşılayacaktır. Aynı zamanda yaban hayvanlarımızda istifade edecektir. Dağıtılan 30 adet sıvat için Kaymakamımız Mutlu Köksal ve İl Müdürümüz Nurettin Kıyas 'a desteklerinden dolayı üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum ve yaz aylarında yeni bir projeyle kalan 19 köyümüzün de sıvat ihtiyacı karşılanacaktır” diye konuştu.