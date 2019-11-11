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Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu.


‘Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği kapsamında Gölbaşı ilçesinde servi, ceviz, mazı ve oya fidanlarından oluşan 30 bin fidan dikildi.


Gölbaşı Gölü çevresinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurum müdürleri, STK temsilcileri,öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kaymakam Köksal, “İlçemiz de bu güzel alanda bu fidanları doğa ile buluşturup, ormanlarımızı el birliği ile oluşturacağız. İnşallah bu diktiğimiz fidanlar uzun ömürlü olur ve yöremizi güzelleştirir. Ülkemiz ve ilçemiz adına hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

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