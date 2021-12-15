Gölbaşı ilçesinde AK Parti daraltılmış danışma meclisi toplantısı düzenledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti istişare ve danışma toplantısı düzenledi.

AK Parti Bölge Koordinatörü Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı başkanlığında düzenlenen toplantı AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ejder Açıkkapı hiç bir iktisat teorisiyle politikasıyla izah edilmeyen bir durumla bir manipülasyon ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Milletvekili Açıkkapı, “Allah'ın izniyle bugüne kadar Türkiye'de AK Parti iktidarına karşı liderimize karşı oynanan her bir oyunu nasıl boşa çıkardıysak bu ekonomik manipülasyonu da döviz üzerinden oynanan oyunları da ekonomi programımızla birlikte rafa kaldıracağız, yerle bir edeceğiz. Biz öncelikle liderimizle beraber yol arkadaşlarımızla beraber milletimizin ferasetine, sağ duygusuna inanıyoruz ve oynanan oyunların farkında olduklarını da biliyoruz. Bize düşen görev bugün ülkeyi yöneten kadrolar olarak bu oyunu boşa çıkaracak hamleleri yapmak. Bunun için cumhurbaşkanımız yeni bir ekonomik politikasıyla özellikle düşük faiz ile birlikte enflasyonu düşürmek ve nihayetinde inanılmaz bir ihracat rakamlarına ulaştık. İktidara geldiğimizde yaklaşık 36 milyar dolar olan yıllık ihracat rakamımız bugün yılsonu itibariyle inşallah 225 milyar doları bulacak. Biz bu rakamları hayal edemezdik. Cari açığımız vardı. Önümüzdeki yıldan itibaren de cari fazla vererek ekonomimizde gözle görülür iyileşmeleri hep birlikte yaşayacağız.

Dar gelirli ve sabit gelirli kardeşlerimize yönelik olarak da hükumetimiz cumhurbaşkanımızın da direktifleriyle bakanımız ile birlikte işveren ve işçi temsilcileriyle beraber bir çalışma yapıyorlar. Dar gelirli asgari ücretli kardeşlerimizi, emeklilerimizi rahatlatacak neticeleri de alacağız” diye konuştu.

Düzenlenen programa AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları ve partililer katıldı.