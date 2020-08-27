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Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı.


Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik, Çatalağaç, Kösüklü Köyleri ile Balkar Beldesinde yoğun olarak tarımı yapılan ayçiçeği başlandı.


İlçede dekara ortalama 80-180 kilogram arasında verim alındığını ifade eden Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, kuşların verdiği zarardan dolayı verimde yüzde 30 düşüş yaşandı. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 75 hibe ile çiftçiye verilen tohum nedeniyle ekim alanı 3 bin 480 dekara ulaştı ve geçen yıla oranla yüzde 130 artış göstermiştir. Uygun coğrafi ve iklim koşullarına sahip Gölbaşı ilçemizde, bu çeşidin yaygınlaştırılması, ekim alanlarının arttırılması, fark ödemesi adı altında ödenen prim destek miktarının arttırılması, ekilecek alanlarda münavebe (ekim nöbeti) uygulanması, toprak analizi yapılmak suretiyle doğru gübreleme yapılması ve çiftçi eğitim çalışmaları ile yağlık ayçiçeği tarımı hak ettiği konuma taşınmış olacaktır” diye konuştu.

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