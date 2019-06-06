Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe protokolü ve halk bayramlaştı.

Gölbaşı Belediyesi çay bahçesinde düzenlenen programda Belediye başkanı İskender Yıldırım ve STK temsilcileri, halk ile bayramlaştı. Program da konuşan Başkan Yıldırım, herkesin bayramını kutladığını belirterek, bayramların acıların paylaşılarak azaltıldığı, küskünlüklerin, dargınlıkların sona ereceği, barışın, sevginin ve hoşgörünün doruğa çıktığı anlar olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Dargınlıkları, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, bizler inanan insanlarız. İnananların kardeş olduğuna iman etmişiz. Bu bayramları fırsat bilerek toplumsal birliğimize karşı tehditlere birlik olarak durmalıyız. Büyük bir aile olduk Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Hepimizin bayramı mübarek olsun” diye konuştu.