İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.


Gölbaşı Belediyesi çay bahçesinde düzenlenen programda Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve STK temsilcileri, halk ile bayramlaştı. Program da konuşan Başkan Yıldırım, herkesin bayramını kutladığını belirterek, bayramların acıların paylaşılarak azaltıldığı, küskünlüklerin, dargınlıkların sona ereceği, barışın, sevginin ve hoşgörünün doruğa çıktığı anlar olduğunu söyledi.


Başkan Yıldırım, "Genciyle yaşlısıyla büyük ailem Gölbaşı'nın bayramını kutluyorum. Tasada, sevinç de hep bir ve beraberiz. Bayramlaşma törenimize katılan tüm aileme teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.