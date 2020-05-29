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Gölbaşı ilçesinde camiler dezenfekte edildi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından camilerde hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından camilerde hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.


Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını sonrası tüm dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'de de normalleşme adımları atılmaya başlandı. Kademeli olarak devam eden normalleşme süreci kapsamında ibadete kapatılan cami ve mescitler 29 Mayıs tarihi itibariyle Cuma namazıyla birlikte açılmaya başlıyor. Bu kapsamda Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından ilçe merkezinde Yeni Cami, Örenli Camii ve Mimar Sinan Caminde dezenfekte ve hijyen çalışması yapıldı.

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