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Gölbaşı ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü.


Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde birçok evin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarken, elektrik telleri koptu. Köyde 7 evin şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi. Köylüler bir geceyi elektriksiz geçirdi.


İlçe merkezi Fatih mahallesi Gazi Caddesi üzerinde ise bir evin bahçesinde bulunan kavak ağaçı devrilerek elektrik tellerine zarar verdi.

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