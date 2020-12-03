Gölbaşı ilçesinde EBA tanıtımı yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde interneti olmayan köylerdeki öğrenciler için mobil internet hizmeti veriliyor.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ilçeye bağlı Gedikli köyü ilkokulu öğrencilerine EBA sistemini tanıtarak internetten ders görmelerini sağladı. Kaymakam Köksal burada yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili Öğrencilerimiz için büyük bir alt yapı ve teknoloji ve büyük bir eğitim seferberliği başlığı altında valimizin öncülüğünde ve girişimciliğinde EBA destek noktaları oluşturduk. Adıyaman'ımızın ve ilçelerimizin bütün köylerinde gezici bir şekilde hizmet vererek öğrencilerimizin eksiksiz bir şekilde alt yapısı sorunsuz bir şekilde internete erişmeleri EBA noktasında eğitimlerini sorunsuz bir şekilde almalarını eğitimlerini tamamlamaları hedeflenmiştir. Bugün burada bu eğitimleri sağlanmıştır. Eğitimin kalitesini yükseltmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.