İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı ilçesinde esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs salgınına karşı esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs salgınına karşı esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor.


Gölbaşı esnafları Çin ve İtalya'da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona virüs görüldüğünü açıklamasıyla birlikte harekete geçen esnaflar iş yerlerini ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Her lokasyon da gerçekleştirilen işlem özel koruma kıyafetli ve maskeli görevliler tarafından yapıldı.


Esnaflardan Deniz İşler, “İlçe halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz, temizliğe ve hijyene büyük önem veriyoruz. İş yerlerimizi dezenfekte ederek halkımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.