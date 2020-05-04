Gölbaşı ilçesinde filyasyon ekibi tarama testleri yaptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Devlet Hastanesi Filyasyon ekibi bazı cadde ve sokaklarda tarama testleri yaptı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs kaptığı belirlenen K.A ve aile üyelerinden eşi E.A ve oğlu A.A'nın ikamet ettiği mahallenin bazı sokak ve caddelerinde tarama testleri yapıldı. Yapılan taramanın ardından filyasyon ekibi üzerlerindeki koruyucu ekipmanlarını dezenfekte edip çıkarak çöp poşetine koydu. Tarama testlerinin temas edilen diğer kişilerin belirlenmesiyle devam edeceği öğrenildi.