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Gölbaşı ilçesinde hacı adaylarına eğitim

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Hac vazifesini yerine getirmek isteyen hacı adaylarına eğitim semineri verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Hac vazifesini yerine getirmek isteyen hacı adaylarına eğitim semineri verildi.


İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından Ulu Camiinde verilen seminerde hacı adaylarına kutsal topraklarda neler yapacakları hakkında bilgi verildi. Müftü Yıldırım, daha sonra uygulamalı eğitim seminerinde hacı adaylarına ihramın nasıl giyileceği, tavaf, hac farizası esasında uymaları gereken kurallar, kılık kıyafet kurallarından yolculuğa kadar uyulması gereken birçok bilgiyi uygulamalı olarak anlattı.

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