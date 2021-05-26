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Gölbaşı ilçesinde kaldırım taşları yenileniyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki mahallelerde kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki mahallelerde kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı.


Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde başlattığı yol yapım, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Hürriyet mahallesi üzerinde ve Hürriyet Parkında kilitli parke taşı döşeyerek kaldırımları yeniliyor.

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