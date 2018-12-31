Gölbaşı ilçesinde kar temizleme ve tuzlama çalışması

Gölbaşı ilçesinde, gün boyunca yağan kar sonrası belediye ekipleri, Belediye BaşkanıYusuf Özdemir'in talimatları doğrultusunda sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde kar temizleme çalışması yaptı.

Belediye ekipleri ana cadde ve arterlerde buzlanmaya karşı ise tuzlama çalışması yapıldı. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Gölbaşı'nın bütün cadde ve sokaklarında, ekiplerimiz tarafından tuzlama çalışması yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 farklı ekip tuzlama çalışması yaptı” dedi.

Başkan Özdemir, Atatürk Bulvarı, 1 Nisan Bulvarı ve Adıyaman Bulvarı'nda da tuzlama çalışmalarının yapıldığı bilgisini verdi.