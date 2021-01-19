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Gölbaşı ilçesinde kar temizliği

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası vatandaşın herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası vatandaşın herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalmaması için çalışmalarına devam ediyor.


İlçe merkezi ve mahalle yollarını kardan temizleyen Gölbaşı Belediyesi ekipleri bir yandan da ilçe merkezinde bulunan kaldırımları temizliyor. Gölbaşı Belediyesi yetkilileri kar yağmasıyla birlikte temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.


Belediye ekipleri, “Kar yağışı sırasında ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolları trafiğe açık tutarken, kar yağışının durmasından sonra da cadde ve sokaklarda biriken kar kütleleri, işçilerimiz ve iş makineleri ile temizleniyor” diye konuştu.

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