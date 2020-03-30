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Gölbaşı ilçesinde korona virüs kontrol noktası oluşturuldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ilçenin giriş ve çıkış noktalarına kontrol noktaları kuruldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilçenin giriş ve çıkış noktalarına kontrol noktaları kuruldu.


Korona virüsünün ülke geneline yayıldığının açıklanmasıyla birlikte her yerleşim yeri kendi çözümünü üretmeye çalışıyor. Gölbaşı Kaymakamlığı korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarına jandarma, polis ve sağlık ekipleri ile ilçeye giren ve çıkan tüm araçlar durduruluyor ve sürücü ile yolcuların ateşleri ölçülüyor. Polis ve jandarma ekipleri durdurduğu sürücülere ateş kontrolü yapıldıktan sonra şehirler arası seyahat edip etmedikleri ve ilçede kalıp kalmayacakları soruyor.

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