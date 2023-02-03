Gölbaşı ilçesinde kürek sporuna ev sahipliği yapacak

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye'nin en büyük iki kürek yarışı olan ‘Türkiye Kupası' ve ‘Büyükler Türkiye Şampiyonası' yapılacak.

2022 yılında yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışmalarında tercih edilen Gölbaşı ilçesi, 2023 yılında da Türkiye genelinde yapılacak kürek yarışlarının iki tanesine ev sahipliği yapacak.

Gençler Türkiye Şampiyonasında başta bu yarışmaları ilçeye taşımak için mücadele veren Kaymakam İhsan Ayrancı ile birlikte kamu kurumları, esnafı ve halkıyla güzel bir misafirperverlik gösteren Gölbaşı ilçesi, 2023 yılı planlamasında bunun meyvesini aldı.

Kaymakam İhsan Ayrancı sosyal medyada yaptığı açıklamasında, "Türkiye'nin en büyük iki kürek yarışı Türkiye Kupası ve Büyükler Türkiye Şampiyonası için ilçemiz Gölbaşı tercih edildi. Gölbaşı Gölümüz kürek sporu için çok uygun bir ortam sağlıyor. Gölümüz üzerinde yapmış olduğumuz parkur uluslararası yarışların yapılmasına imkan sağlıyor. Türkiye'nin en büyük kulüpleri yakında kamp için ilçemizde olacak, Milli Takım seçmeleri Gölbaşı Gölümüzde yapılacak. İlçemize ve memleketimize hayırlı olsun" diye konuştu.