Gölbaşı ilçesinde larvayla mücadele devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçede haşere ve sineklerin üremesini engellemek için larva noktalarına yönelik ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlünün ilçe merkezi ve kırsal mahallelere yönelik başlattığı larva ilaçlama çalışması yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde başta çöp merkezleri olmak üzere ULV ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, arıtma tesisi ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama gerçekleştirildi.