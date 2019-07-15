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Gölbaşı İlçesinde motosiklet kazası

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Ali Kılınç idaresindeki 02 EE 752 plakalı motosiklet sürücüsü Elbistan Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Kılınç yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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