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Gölbaşı ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde öğrenci servis araçları tek tek durdurularak denetlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenci servis araçları tek tek durdurularak denetlendi.


Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri ve milli eğitim müdürlüğü tarafından öğrenci taşıyan servislere yönelik uygulama başlatıldı. Denetimlerin ilk gününde öğrenci servislerinde S plaka, okul taşıt levhası, dur işareti, çalışma karnesi, yangın tüpü, emniyet kemeri, kapasitenin üstünde koltuk olup olmadığı, öğrenci servislerinin ruhsat, muayyene, sigorta ile sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi.


Sürücülerin çeşitli konularda uyarıldığı denetimlerde, gerekli belgeleri bulundurmayan ve evrak eksikliği olan sürücülere gerekli cezai işlem yapıldı. Periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerde amacın, şehirdeki servis hizmetlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi olduğu belirtildi.

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