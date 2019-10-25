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Gölbaşı ilçesinde öğrenciler girişimci oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde üniversite öğrencileri kahve, pamuk şeker ve kurabiye satarak girişimci oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üniversite öğrencileri kahve, pamuk şeker ve kurabiye satarak girişimci oldu.


Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek yüksek Okulu öğrencileri ‘Girişimcilik' Projesi kapsamında ilçenin işlek caddesinde karşılıklı stant açarak birbirleriyle rekabet ederek satış yapıyor.


Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf öğrencileri Aktif ve Modern Pazarlama Topluluğu, Öğretim Görevlisi Ali Serkan Bilgiç'in girişimcilik dersi kapsamında ilçede stant kurarak kahve, pamuk şekeri ve kurabiye sattı.


Öğrenciler birbirleriyle rekabet ederek yoldan geçen vatandaşlara satış yaptı.


Öğrencilerden Aysim Çubuk, “Bu yaptığımız iş ile girişimciliği ve ticareti öğreniyoruz aynı zamanda da halkla ilişkileri öğreniyoruz gelecekte eğer herhangi bir kurum veya işletmede görev alamazsak kendimizi ticari olarak geliştiriyoruz. Ürünlerimizin satışı ile başlattığımız proje ile müşteriye doğrudan ulaşma kar ve zarar hesaplamayı girişimciliği ve insanlarla yüz yüze iletişim kurmayı ve ilçemizde gerçekleştirdiğimiz saha çalışması ile okuduğumuz ilçenin insanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulduk” dedi.


Öğrencilerden Merve Karaoğlan ise, “Girişimciliği öğrenme adına para kazanma yollarını ileride mezun olduğumuzda para kazanma yollarını öğreniyoruz. Bizim standımızda kahve ve pamuk şekeri satıyoruz. Karşıda da standımız var ama rekabet halindeyiz orada da yine pamuk şekeri ve kurabiye satılıyor. Buradan kazandığımız parayı da bir hayır kurumuna bağışlayacağız” diye konuştu.

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