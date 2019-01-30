Gölbaşı ilçesinde okul müdürleri toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde okul müdürleri toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir başkanlığında Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul müdürleri toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir başkanlığında Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.
Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Sorumlusu Rufai Çalı ve okul müdürleri katıldı.
Ali Şeyh Özdemir, birinci dönemin genel bir değerlendirmesini yapılarak, başarının artırılması gereken tedbirlerin alınmasını ve ikinci dönemin başında okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi gerektiği belirtti.
Toplantıda, taşımalı eğitimde yaşanan sıkıntılar, destekleme ve yetiştirme kursları, okullardaki pansiyonların durumları, ek ders ücret onayları, okullardaki eğitim öğretim durumu, okul ve öğrenci güvenliği konuları görüşüldü.
Okullar ile ilgili sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak çözüm yolları hakkında görüşler bildirildi.