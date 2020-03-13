Gölbaşı ilçesinde okullar dezenfekte ediliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı okullar dezenfekte ediliyor.

Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, önlem almayı sürdüren Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından korona virüsüne karşı ilçedeki ve köylerdeki 56 okul dezenfekte etti. Gölbaşı Kaymakamlığına bağlı ekipler, ilçe merkezi ve köylerdeki 56 okuldaki derslikler ve okulların diğer bölümlerini yeni tip korona virüse karşı korunaklı hale getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığı öğrenildi.