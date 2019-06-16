Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın bahçesinde meydana gelen ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde bulunan kuru otlar bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinleri evlerindeki musluk suyu ile yangına müdahale ederken, durum itfaiye ekiplerine de bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.