İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı ilçesinde parkların bakım ve onarımı devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe merkezindeki parklarda bulunan süs havuzlarının fıskiyelerini değiştirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe merkezindeki parklarda bulunan süs havuzlarının fıskiyelerini değiştirdi.


Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parkların bakım ve onarım çalışmaları kapsamında süs havuzlarının bakım ve onarımları ile fıskiyelerini değiştirdi.


Konuyla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, "ilçemizi yaşanabilir bir kent haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak hedefimiz İlçemizin her bölgesine, cadde ve sokaklarına doğanın ışıltısını yansıtmak. Halkımızdan da bu konuda duyarlı davranarak yaşadığımız alanlara sahip çıkmalarını, çevreyi ve doğayı korumalarını istiyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.