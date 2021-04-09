Gölbaşı ilçesinde Polis Haftası kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yıldönümü kutlandı.

Gölbaşı Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen programa ilçe Emniyet Müdürü Komiser Şahin Gül tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunumu ile başlarken Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe Emniyet Müdürü Şahin Gül ve polis memurları Kaymakam Mutlu Köksal'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Mutlu Köksal Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümünü kutlayarak, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasında hiçbir tehdide boyun eğmeyen Kahraman Türk Polisimizin 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum. Geçtiğimiz 176 yılda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da üstün başarılar göstermeye devam edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.