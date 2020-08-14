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Gölbaşı ilçesinde samanlık yangını korkuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesinde Kerim Kılınç'a ait ahırın üzerindeki samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlık bir anda alev topuna dönerken itfaiyeye haber verildi. Vatandaşlar ahırda bulunan büyükbaş hayvanları dışarı çıkartarak kurtardı. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İş makinesiyle samanlar dağıtılarak yangın söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır büyük hasar gördü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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