Gölbaşı ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Mahallesi'nde başlayan sıcak asfalt çalışmaları cadde ve sokaklarda hızla devam ediyor. Fatih Mahallesi'nde asfalt dökülmeyen yol kalmayana kadar çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan İskender Yıldırım, yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Yıldırım, “İlçe merkezinde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarımızla yolları yenilerken, yeni yollar açmaya da devam ediyoruz. Amacımız hemşehrilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. İlçemizde belirlediğimiz ihtiyaçların yanı sıra mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.