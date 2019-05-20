Gölbaşı ilçesinde temizlik seferberliği

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yer üstü çöp konteynerleri temizlik çalışması yaptı.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini yıkayıp, dezenfekte etti. Yaklaşık bir ay süren temizlik çalışmaları kapsamında yerüstü çöp konteynerlerinde görüntü kirliliği ve kötü koku oluşmasının önüne geçildi.

Gölbaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaş ve çocuklara daha temiz bir ilçe sunabilmek için temizlik çalışmalarının periyodik olarak sürdürüldüğü belirtildi.