Gölbaşı ilçesinde trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından ilçe girişinde trafik uygulamaları devam ediyor.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik büro amirliği ekipleri ve asayiş büro ekipleri tarafından Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu üzerinde halkın huzur ve güvenini sağlamak için suç işlemeye niyetli kişileri amaçlarından caydırmak, ilçe genelinde güven ortamını tesis etmeye yönelik olarak, ilçe giriş çıkışlarında bulunan önemli noktalarda uygulamalar gerçekleştiriyor.

Polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda şüpheli araçlar durdurularak didik didik aranıyor. Şüpheli görülen şahısların ise üst aramaları ve GBT sorguları yapılıyor.