Gölbaşı ilçesinde Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu konseri düzenlendi

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sahne aldı.

Program öncesi konuşma yapan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğuna teşekkür ederek, “Rabbim, ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizi, öksüzleri, yetimleri ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarımızın onurlu misafirleri kılsın. Bu dua ve dileklerimizle, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının başta Gölbaşımız olmak üzere bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan dilerim. Bu vesile ile Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürümüz Ömer Faruk Belviranlı ve sanatçı kardeşlerimize hoş geldiniz der, memleketimize şeref verdiniz. Hepinize bu mübarek günde, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bol dualı, mutlu günler dilerim. Hepinizin ayaklarına sağlık, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayrıca eli öpülesi annelerimizin, genç annelerimizin, hepsinin günü kutlu olsun. Hepinizin ellerinden, ayaklarınızın altından öpüyorum. Güzel annelerimizin, kız kardeşlerimize, hepinize çocuklarınızla, sağlıklı, mutlu huzurlu, günler diliyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu seçkin eserler seslendirdi. Konserin sonunda Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'ya Nemrut Dağı ikonu ve çiçek takdim etti. Belediye önündeki alanda gerçekleşen konsere Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.