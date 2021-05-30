İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı ilçesinde yeşil alan bakımları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ediyor.


Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan parklarda ve bahçelerde bulunan yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları gerçekleştirilirken, aynı zamanda cadde ve sokak kenarlarında bulunan kurumuş otlar da temizleniyor.


Çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, daha güzel bir ilçe için iş başında olduklarını vurguladı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.