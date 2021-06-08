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Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin ilk kitabı çıktı

Adıyaman’ın Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu 6.

Adıyaman'ın Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf Öğrencisi Ayşe Eyşan Serçeler'in “Mert'in Macerası" isimli kitabı çıktı.


Kitap okumayı çok seven Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf Öğrencisi Ayşe Eyşan Serçeler, okumayı çok sevdiği kitabı bu kez kendisi yazdı. Çocuk romanı olan “Mert'in Macerası” isimli kitap bastırılarak piyasaya sunuldu.


Okul Müdürü Reşit Kaşıkara'nın katkılarıyla bu kitabı çıkarttığını belirten Ayşe Eyşan Serçeler, kendisine destek ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti.


Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Ayşe Eyşan Serçeler'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

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