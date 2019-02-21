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Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulunda yangın tatbikatı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere eğitim verilerek yangın tatbikatı yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere eğitim verilerek yangın tatbikatı yapıldı.


İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine iş sağlığı güvenliği kapsamında okulun sivil savunma ekibi tarafından öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik yangın ve yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesiyle kurtarmaya yönelik eğitim verildi.


Teorik ve pratik eğitimlerde yangın tüpüne ve yangına müdahale şekilleri gösterildi. Daha sonra senaryo gereği sirenle birlikte öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflardan okul bahçesine tahliyesi sağlandı. Bazı öğrenci ve öğretmenlere ise tüp yangınında müdahale şekilleriyle yine normal yangına, yangın tüpüyle müdahale şekilleri konusunda uygulama yaptırıldı.

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