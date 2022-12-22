Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü Özdemir, Besni'de okul müdürlerine seminer verdi

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Besni'de görev yapan okul müdürlerine "Protokol ve Nezaket Kuralları" konulu seminer verdi.

Saygı duruşu ve İstklal Marşı ile başlayan seminerde Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, her bireyin özel alan ve sosyal alanının olduğunu, bu alanlardaki saygınlık ve genel kabulün görgü ve nezaket kurallarıyla mümkün olduğunu belirtti.

Resmi kurumlarda görevli bireyler için ise bunlara ek olarak protokol kurallarının da bilinmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, “Genel olarak protokol, törenlerde ve resmi ilişkilerde uyulması gereken kural ve kaideler bütünüdür. Protokol resmi ilişkilerde izlenecek yol, yöntem ve görgü kuralları anlamına gelir. Söz konusu kurallara uyulması nezaket açısından gereklilik, protokol açısından ise zorunluluktur" dedi.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel seminer için daveti kabul eden Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Şeyh Özdemir'e teşekkür ederek, " Bireysel, kurumsal, ulusal temsil ve saygınlık açısından bütün yöneticilerin ve her düzeyde çalışanın protokol kurallarını bilmeleri ve bu kurallara uymaları gerekiyor. Müdürümüzün bilgi ve tecrübeleriyle de seminerin bu anlamda bizlere ışık tutacağını düşünüyorum. Elbette bu seminerdeki amacımız okul yöneticilerimizin eksikliğini gidermek değil; devlet görgüsünün sürekli canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bu vesileyle aramızda bulunan Müdürlerimize ve okul yöneticilerimize tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seminer sonunda Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel tarafından Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Şeyh Özdemir'e teşekkür plaketi takdim edildi.