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Gölbaşı otogarındaki çalışmalar 24 saatte tamamlandı

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi ilçe otogarındaki asfalt, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını 24 saatte tamamladı.


Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı otogarında başlatılan çalışmalar Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatıyla 24 saat içerisinde tamamlandı.


Çalışmalar bitene kadar çalışma sahasından ayrılmayan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Adaylık sürecinde ve sonrasındaki otogar ziyaretimde esnaflarımız sorunlarını iletmişlerdi. Otogarımız ilçemize yakışmayan bir haldeydi.


Yazın tozdan kışın göllenmelerden ve çamurdan geçilmeyecek haldeydi. Ekiplerimizle gerekli planlamalarımızı yaptık ve vakit geçirmeden çalışmalarımıza başladık. 24 saat sürmeden çalışmalarımızı tamamladık. İlçemize hayırlı olsun. Tek gayemiz hemşerilerimizin daha konforlu yaşam sürmeleridir. Özverili şekilde çalışan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Otogar esnafları ise 24 saatte sorunlarını çözen Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a ve belediye personellerine teşekkür ettiklerini söylediler.

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