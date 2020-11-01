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Gölbaşı'da çalıp Besni'de yakalandılar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir bağ evinde malzeme çalan hırsızlar Besni ilçesinde yakalandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir bağ evinde malzeme çalan hırsızlar Besni ilçesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Belören Beldesinde bulunan Kadir Ö.'ye ait bağ evine giren Hasan A., ve Nevzat K., 70 kilogram üzüm pekmezi, 1 adet su motoru ve 2 çuval dolusu erzak çaldı. Her iki şahıs, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Besni ilçesinin Uzunkuyu Köyünde yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda bağ evinden çalınan malzemeler ele geçirildi.


Çalıntı malzemeler yeniden sahibine teslim edilirken, her iki şahıs ise gözaltına alındı.

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