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Gölbaşı'da Konya Rüzgarı esti

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi yaptı.


Program sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazen ekibine ve programa ilgi gösteren ilçe halkına teşekkür etti.


Konuşmalardan sonra Başkan Yıldırım, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazen ekibine Nemrut Dağı ikonu hediye etti.

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