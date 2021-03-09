Gölbaşı'nda 1 mezra karantina altına alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Haydarlı köyüne bağlı Cerrahobası Mezrasında korona virüs (Covıd-19) vakalarında ki artış nedeniyle karantina kararı aldı.
Kurul, Cerrahobası Mezrasının 10 gün boyunca karantina altına alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince köyün dışında önlem alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.