Gölbaşı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümü Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Atatürk Büstüne Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İlçe Gençlik Spor Müdürü Metehan Adıgüzel konuşması ve sporcuların eskrim, badminton sporları ile ilgili gösterileriyle devam etti.

Düzenlenen program, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ilgili branşlarda dereceye giren sporculara ödüllerini Kaymakam Mutlu Köksal verdi.

Programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri katıldı.