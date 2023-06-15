Gölbaşı'nda 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden Mevlüt Bozkaya idaresindeki 35 KC 0138 plakalı otomobil Aktoprak köyü yol kavşağında Abuzer Çoban idaresindeki 44 DE 744 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında sürücüler Mevlüt Bozkaya, Abuzer Çoban ve yolcu olarak bulunan Memet Bahar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.