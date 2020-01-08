İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı'nda 2 otomobil çarpıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Besni Yol Kavşağında iki otomobil çarpıştı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Besni Yol Kavşağında iki otomobil çarpıştı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdurrahman Turgut idaresindeki 06 EMT 22 plakalı otomobil ile Besni istikametinden Adıyaman istikametine giden İrfan Şahin idaresindeki 27 LY 010 plakalı otomobil Besni Yol Kavşağında çarpıştı.


Otomobillerde büyük maddi hasar aldığı kazada otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.