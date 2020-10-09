Gölbaşında asfalt çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, ilçe merkezinin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları yenilemeye başladı.

Gölbaşı Belediyesi Mimar Sinan Mahallesinde ve Yavuz Selim Mahallerinde yaklaşık 1,5 kilometrelik bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı. Belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çevre düzenlemesi yapılan bölgenin yol asfalt çalışmalarının da tamamlanarak önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Ulaşım alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "İlçemizin her bölgesinde hizmet üretiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. İlçemizde en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.