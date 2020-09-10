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Gölbaşı'nda asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında başlatılan yol onarım ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde birçok mahalle ve cadde asfaltlanıyor.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı ilçesinde yol onarım ve asfaltlama çalışmalarının kademeli olarak devam ettiğini belirterek, “Aciliyet sırasına göre belirlemiş olduğumuz program dahilinde çalışmalarımıza hız verdik. Hedefimiz ilçemizde kötü hiçbir yolun olmamasıdır. İmkânlar el verdikçe tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Asfalt çalışmalarıyla yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulacaklarını belirten vatandaşlar ise çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a ve ekibine teşekkür etti.

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