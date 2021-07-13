Gölbaşı'nda bayram temizliği

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda temizliğe başladı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Gölbaşı Belediyesi tüm birimleri ile bayram temizliğine başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçenin dört bir yanında çalışmalarını hızlandırarak ilçeyi bayrama hazır hale getirdi.

Şehirde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olduklarını ifade eden yetkililer , “Gece-gündüz çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Özellikle şehrin en hareketli noktalarında görevli arkadaşlarımız yer alacaklar. Bayram boyunca da şehrimizi temiz tutmak için olanca gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.