İhlas Haber Ajansı

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Gölbaşı'nda bir haftada 348 adres karantinaya alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs dolayısıyla son 1 haftada 348 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs dolayısıyla son 1 haftada 348 adres karantina altına alındı.


Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Gölbaşı ilçe merkezinde son 1 haftada korona virüs test sonuçları pozitif çıkan 517 kişinin yaşadığı 348 adres için karantina kararı verildi.


Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 348 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.

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